Nazione: “Ottavi di Conference? Il passaggio porterebbe 800mila euro. Più 7,7 milioni già ottenuti”

In ballo soldi da non buttare

In ballo peraltro ci sono soldi non da buttare: il passaggio del turno porterebbe nelle casse del club dei Commisso 800mila euro, che si andrebbero a sommare ai 7,7 milioni di euro già ottenuti dalla Uefa per il percorso fin qui fatto in Conference. In caso di passaggio del turno, la Fiorentina agli ottavi troverebbe una tra lo Strasburgo (7° nella Ligue 1 francese) e il Rakow, altra formazione polacca che si trova al 5° posto del suo campionato (l’abbinamento via sorteggio è previsto venerdì). Lo scrive La Nazione.

