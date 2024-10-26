Pruzzo ai romanisti: "A Firenze si chiedono perchè la Roma abbiamo lasciato andare cosi Bove"

Roberto Pruzzo ha parlato ad un portale di casa Roma, da Bove a Baggio fino alla sfida del Franchi

Roberto Pruzzo, ex centravanti di Roma e Fiorentina, ha parlato a Roma News alla vigilia della sfida, queste le sue parole:

Quali sono i pregi di questa Fiorentina alla quale la Roma farà visita?

“Tante cose hanno iniziato a funzionare nonostante i cambiamenti: tanti giocatori nuovi e poi il passaggio a quattro in difesa. Palladino si è mostrato duttile e molto elastico e il suo lavoro sta pagando, anche perché la società gli ha confermato la fiducia anche nei momenti critici. Poi ci vuole anche un po’ di fortuna, come contro il Milan e la Lazio, ma devi andartela a cercare”.

La Roma ha rinunciato a Bove a cuor leggero?

“Guarda, è la domanda che si fanno a Firenze, perché sono molto contenti di lui…non saprei, vero è che di centrocampisti in rosa la Roma ne aveva e ne ha. Di certo in viola sta facendo benissimo”.

Siccome hai visto la Roma contro la Dynamo Kiev, perché la squadra fa così fatica in fase offensiva?

“Per più di un fattore, perché le problematiche sono ancora varie e non è stata ancora trovata un’identità tattica definitiva, secondo me. Dopo le buone prove con Udinese e Monza, a parte il gol preso contro i brianzoli, c’è stato come un regresso, la manovra si è involuta. L’apporto di Dybala poi c’è stato a tratti”.

Dovbyk è ben sfruttato?

“Lui ha bisogno di rifornimento e devono arrivargli più palloni dalle fasce; anche lui, al tempo stesso, dovrebbe essere un po’ meno statico, nel suo raggio d’azione di trenta metri, più o meno”.

In assoluto, ti fidi del lavoro di Juric?

“Mi fido del lavoro di ogni allenatore, lui poi è uno che ha le idee chiare anche sulle difficoltà; i momenti critici vanno attraversati e devi essere fortunato con la condizione dei calciatori”.

A parte le spiegazioni fornite dal tecnico, come ti spieghi il mancato utilizzo di Hummels?

“Di certo non mi aspettavo che non disputasse nemmeno un minuto; bisogna stare dentro le situazioni per capire le valutazioni e le motivazioni; non c’è dubbio che sia un giocatore forte e un leader, Juric però lo vede tutti i giorni, non ce ne dimentichiamo. Una cosa è certa: se non venisse utilizzato nelle prossime gare, questo fa la valigia e se ne va”.

Abbiamo parlato spesso del tuo gol da ex alla Roma, con la maglia della Fiorentina, stavolta ti risparmio la domanda; però, siccome il cross nel famoso spareggio UEFA ’89 fu il suo, ti chiedo: Baggio che impressione ti fece, come compagno?

“Era giovane, non andava molto al cross e quella volta che me la mise sulla fronte fu quasi un caso; aveva già patito un grave infortunio, come sai, ma io giocandoci assieme in quella stagione vidi già un fuoriclasse. Quello che poi ha fatto in carriera ci dice che va collocato tra i grandissimi in senso assoluto, non solo a livello italiano ma internazionale, nel Secondo Dopoguerra”.

A GENOVA SENZA TIFOSI DELLA FIORENTINA?

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