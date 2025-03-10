Pruzzo: "Palladino non deve minimizzare riguardo alla situazione attuale perché la stagione è quasi compromessa"

L'ex attaccante di Roma, Genoa e Fiorentina ha detto la sua sulla prestazione viola in casa del Napoli di Conte

A Lady Radio ha detto la sua l'ex bomber della Roma Roberto Pruzzo riguardo alla sconfitta di Napoli di ieri: "Bisogna essere onesti con le persone e non minimizzare riguardo alla situazione perché sennò si potrebbe credere che la Fiorentina stia meglio di quanto invece è la realtà. Hai perso di misura, ma il passivo poteva essere ben peggiore così come in Grecia dove potevi già essere eliminato. Vedo un grande problema nella difesa, che era la tua forza prima, perché ora ogni volta che ti attaccano traballi e ieri pure De Gea ha sbagliato, ma poi ti ha tenuto in vita."

Su Palladino: "Giovedì è la partita dell'anno perché buona parte della sua stagione in viola si decide nel ritorno di Coppa contro una squadra che sembra insormontabile, quando invece è una squadra alla tua portata. Si credeva che Palladino avesse la bacchetta magica, invece ora siamo in caduta libera. L'importante è rendersi conto della situazione e dire la verità ai tifosi."