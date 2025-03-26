Pruzzo: "Comuzzo deve fare il titolare. Palladino, meno affidamento su chi andrà via l'anno prossimo"

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina e dell'ultimo sprint stagionale. Queste le parole:"Per l'Europa è fon...

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina e dell'ultimo sprint stagionale. Queste le parole:

"Per l'Europa è fondamentale che lo spogliatoio ci creda davvero. La Fiorentina ha le potenzialità per giocarsela. Le dichiarazioni pubbliche sono solo parole che non contano molto. Ci sono ancora molte partite che ci diranno davvero il valore e il ruolo di questa squadra. La Conference League potrebbe essere una scorciatoia.

Comuzzo deve essere il titolare, un punto fermo in difesa, mentre gli altri due si adattano. Palladino dovrà capire quando è il momento giusto per dare respiro a qualcuno. È cruciale coinvolgere tutti, ma tenendo ben presente quale sia la struttura della squadra in questa fase della stagione. I giocatori rischiano di perdere motivazione e concentrazione se sanno che non faranno parte del progetto l’anno prossimo. Su di loro bisogna fare meno affidamento, perché la mente è già rivolta al futuro, e le loro situazioni vanno monitorate con attenzione".