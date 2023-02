Pruzzo: “Ora fiducia a Cabral. Giusta puntare sulle Coppe, ma prima allungherei in campionato”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo, ha così parlato dei temi attuali in casa Fiorentina, iniziando dalla scelta del centravanti: “Penso che sia il caso di iniziare a puntare su Cabral. Per struttura fisica il brasiliano mi sembra abbia anche bisogno di trovare continuità, anche per sentirsi addosso un po’ più di fiducia. Non so, magari per un po’ di partite farei giocare Cabral. Certo, ci sono tante gare ravvicinate, quindi deve essere bravo l’allenatore a gestire le energie”.

EMPOLI-BRAGA. “Penso che ci sia stato un contraccolpo tra l’ottima gara di Braga e quella con l’Empoli. La Fiorentina ha fatto un’ottima prestazione in Portogallo, forse c’è stata anche un po’ di presunzione nell’essere riuscito a fare così bene col Braga, pensando di aver superato tutti i problemi, ma poi…con l’Empoli è venuta fuori una brutta partita. Loro ti aspettavano, per ripartire in contropiede. E’ successo in altre occasioni, come spesso accade alla Fiorentina. Tu fai possesso palla, loro aspettano e ti fanno gol in contropiede. Italiano ha detto che con l’Empoli hai fatto 30 tiri, sì, ma quasi tutti fuori. Vedo giocatori che vanno un po’ troppo per conto loro”.

COPPE “E’ chiaro che vincere una Coppa darebbe un altro senso alla stagione, cambierebbe prospettive e giudizi. Ma…prima devi allungare un po’ in campionato e tirarti fuori del tutto da zone calde. Poi, sì, ok, devi provare a vincere la Coppa Italia, che sarebbe un gran bel risultato”.

GONZALEZ. “Qualunque giocatore fa bene se sta bene. Gonzalez, però, ha il limite di non essere mai al massimo della condizione, spesso e volentieri ha problemi fisici e poca continuità a livello di forma. Se non avesse questi problemi, che sempre ha avuto in carriera, forse sarebbe in squadre che lottano per vincere Scudetti e Champions League”.