Pruzzo: "Piccoli è stata un'operazione senza senso, non è un attaccante che ti può superare 10 gol"

L'ex bomber della Roma ha criticato l'apporto di Piccoli in viola

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha attaccato Piccoli a Lady Radio: "Non crediate possa crescere perché lui è questo con tutti i suoi limiti, alla Fiorentina non può rimanere e devi sperare faccia bene altrove per riprenderci qualcosa perché è stato pagato tantissimo e non riprenderemo mai quei soldi. Quest'operazione è stata un autentico bagno di sangue per tutti, per me più di 10 gol non li fa. Non possiamo tenerlo titolare se Kean va via."