Pruzzo: " Kean non si meritava l'aumento, magari qualcuno ci casca e paga la clausola a luglio"

L'ex attaccante viola ha parlato di Moise Kean e della sua clausola

Ospite di Lady Radio, Roberto Pruzzo ha espresso il suo punto di vista sulle manovre di mercato presenti e future della Fiorentina:

«Non credo a una ricostruzione da zero durante questa sessione di mercato. Modificare l'organico inserendo 7 o 8 volti nuovi comporta il pericolo di smarrire l'identità del gruppo, col rischio di partire con il freno a mano tirato in campionato. La priorità deve essere l'innesto di 2 o 3 tasselli di assoluto valore, mirati a elevare il tasso tecnico della rosa».

In merito al reparto che necessita di maggiori correttivi, l'ex attaccante ha spiegato: «La vera urgenza è rappresentata dalle ali offensive, profili che abbiano le caratteristiche adatte per tagliare verso il centro dell'area e garantire una buona quota di reti».

Pruzzo ha poi dedicato una battuta a Radu Dragusin: «Nel periodo vissuto al Genoa aveva dimostrato ottime cose, ma purtroppo la sua evoluzione calcistica ha dovuto fare i conti con un serio stop fisico che ne ha frenato l'ascesa».

In conclusione, un parere piuttosto severo nei confronti di Moise Kean: «Se potessi parlargli, gli direi chiaramente che non avrei ritoccato verso l'alto i suoi emolumenti per la seconda stagione, poiché non ha fatto abbastanza per guadagnarseli. Adesso ha l'obbligo di far vedere che merita quell'investimento economico, tenendo a mente che l'interesse dei top club nei suoi confronti non è più un dato certo. Con l'inserimento di questa clausola, la speranza è che qualche società decida di abboccare all'amo...».