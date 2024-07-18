Pruzzo annuncia: "La Roma vuole acquistare Kayode. La Fiorentina lo valuta 20 milioni di euro"

L'ex attaccante viola annuncia l'interesse della Roma per il terzino classe 2004: "I giallorossi cercano un terzino destro

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato della situazione di Kayode e non solo. Le sue parole:

"Ieri mattina si parlava che la Roma addirittura possa acquistare Kayode, valutazione intorno ai 20 milioni di euro. La Roma deve trovare sul serio il terzino destro, che in questo momento è difficile da trovare. Per quanto riguarda Pongracic, devo dire che è un bel mastino. Nello scambio non ci rimetti, anche se Milenkovic è sembrato peggio di quello che in realtà è, ha avuto un rendimento altalenante. Penso che per questo non comporti alcun tipo di ridimensionamento, perché Corvino propone sempre ottimi giocatori e credo lo sia anche questo. Castrovilli alla Lazio? Si riconoscono le qualità che ha, con un infortunio che lo ha rallentato molto, ma a Roma sono convinti che se recuperato al 100% sia un ottimo giocatore".

SPORTITALIA: “RIOS COSTA 30 MILIONI. IL PALMEIRAS CHIEDEVA 20 MILIONI PRIMA DELLA COPA AMERICA”

https://www.labaroviola.com/sportitalia-rios-costa-30-milioni-il-palmeiras-chiedeva-20-milioni-prima-della-copa-america/261148/