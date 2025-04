Pruzzo: “Se qualcuno paga i 52 milioni della clausola di Kean, allora ce ne faremo una ragione”

A Lady Radio è intervenuto l’ex Bomber di Genoa e Roma Roberto Pruzzo che ha detto la sua su Moise Kean: “Ieri è stato bravissimo, ha fatto un grande gol perché ha approfittato di un errore a centrocampo ed è volato in porta con una rapidità pazzesca. Kean correva il doppio del difensore e ha mantenuto una grande freddezza davanti a un portiere forte come Carnesecchi e non era semplice perché magari poteva essere stanco, invece era ancora molto lucido e ha chiuso bene l’azione.”

Sul futuro: ” Se qualcuno lo vuole e paga la clausola di 52 milioni quando sarà attiva, va bene. Ce ne faremo una ragione ecco, non tratteniamo nessuno. Vorrà dire che ne troveremo un altro con tutti i soldi che ci offriranno, non ritoccherei niente del contratto perché è stato firmato ora e la Fiorentina lo ha salvato dopo due annate disastrose, è bene che sia lui riconoscente con Firenze.”