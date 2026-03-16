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Pruzzo: “Gudmundsson una vera delusione. Guardate Yildiz: se sei forte la posizione la trovi da solo”

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Pruzzo: “Gudmundsson una vera delusione. Guardate Yildiz: se sei forte la posizione la trovi da solo”

Redazione

16 Marzo · 16:58

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 16:58

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Le dichiarazioni dell'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, in merito alle ultime prestazioni di Albert Gudmundsson

L’ex attaccante della FiorentinaRoberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio: Mi auguro che Gudmundsson ci metta del suo e che faccia quello che finora non ha fatto, cioè decidere le partite, perché ha qualità che però da sole non bastano. Io sono molto deluso dalle sue prestazioni. L’occasione ce l’ha stasera contro una squadra obbligata a vincere che lascerà degli spazi. Anche sulla questione del ruolo…Ma avete visto Yildiz? Se uno è forte la posizione se la trova da solo. Se non riesci ad adattarti a un campionato di terza fascia hai dei limiti enormi. Non riuscire ad emergere con le sue qualità mi fa pensare“. 

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