Pruzzo: "I tifosi viola contestano i Della Valle, ma dove sono i sostituti? A Firenze come a Genova..."

Roberto Pruzzo ha parlato al Brivido Sportivo, queste le sue parole: "Molti presidenti di società italiane vengono contestati. Questo sta accadendo anche a Firenze, così come a Genova. Ma la mia doman...

Roberto Pruzzo ha parlato al Brivido Sportivo, queste le sue parole: "Molti presidenti di società italiane vengono contestati. Questo sta accadendo anche a Firenze, così come a Genova. Ma la mia domanda è: dove sono i possibili sostituti? Chi si prenderà l’onere di gestire una società importante e costosa come la Fiorentina? Mi sembra che, per adesso, alternativa credibili non ve ne siano"