Pruzzo: "Sostituire Gudmundsson ieri un'esagerazione, andavano tolti Beltran e Colpani"

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, parlando dei temi più caldi in casa viola dopo la sconfitta con il Bologna. Queste le sue parole:Su Bologna-Fiorentina: “Ier...

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, parlando dei temi più caldi in casa viola dopo la sconfitta con il Bologna. Queste le sue parole:

Su Bologna-Fiorentina: “Ieri ho valutato male la situazione a fine primo tempo, pensavo che potesse essere la Fiorentina ad alzare il ritmo con gli innesti dalla panchina, ma è successo esattamente il contrario. Il Bologna ha meritato, nella ripresa in mezzo al campo sono calati tutti i viola e il Bologna ha preso in mano il pallino del gioco. Avrebbe potuto anche fare più gol, poi non ha subito né sofferto. Forse nel mercato di gennaio qualcosa la Fiorentina deve fare."

Sulle sostituzioni: “Io ieri avrei tolto sia Colpani che Beltran, ma Gudmundsson non andava levato in quel momento delicato. Sostituirlo mi è sembrato un’esagerazione, era in palla, lui potrebbe trovare il colpo dal nulla con una giocata. Beltran sulla linea del centrocampo proprio non ce lo vedo, Colpani dà tutto, si impegna, ma quando giochi per vincere e sei così in alto in classifica serve ben altro.”

Sul ruolo di Bove: “Non mi sarei mai aspettato Bove in quella posizione, lo vedevo solo in mediana. Palladino ha avuto una grande intuizione e adesso mi sembra impossibile sostituirlo in quel ruolo. Attualmente si vede che la coperta è un po’ corta.”

Sulle prossime partite: “Se la Juventus è quella del Venezia ben venga, che arrivi il prima possibile. Ho visto anche l’Udinese, difesa molto fragile. La Fiorentina adesso deve recuperare energie e capire cosa fare in quella zona di campo dove non c’è più Bove.”

LA LETTERA DI BOVE

https://www.labaroviola.com/la-lettera-di-bove-mi-avete-dato-una-forza-e-un-coraggio-incredibili-ci-vediamo-presto-in-campo/281058/