Pruzzo: “Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia”

A Lady Radio l’ex giocatore Roberto Pruzzo ha parlato di vari temi legati al mondo viola: “La Conference non va abbandonata perché potrebbe essere la via per ribaltare una stagione orribile. Questa competizione ci può risollevare il morale e oggi è una gara che ci può aiutare a metterci in una posizione migliore in vista di Cremona dove se vinci starai più sereno.”

Prosegue: “Stasera metterei Braschi perché non si sa se Kean recupera e ora hai solo Piccoli, quindi non va rischiato perché così hai già perso Solomon e non puoi fare lo stesso.”

Su Kean: “So che piace ad Allegri e che ha amici al Milan, credo che qua abbia fatto il suo tempo e lo cederei subito anche perché ha fatto bene solo un anno e può essere benissimo un caso.”

Su Piccoli: “Investimento sbagliato, non sa tenere l’attacco e non regge il peso della maglia. In estate bisognerà rifare di nuovo l’attacco perché anche lui è incerto ed è sopravvalutato.”