12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo: “Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia”

Radio

Pruzzo: “Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia”

Redazione

12 Marzo · 13:59

Aggiornamento: 12 Marzo 2026 · 13:59

TAG:

#FiorentinaKeanpiccolipruzzo

Condividi:

di

L'ex giocatore di Fiorentina e Roma è intervenuto per parlare del momento di Kean in viola in questa stagione

A Lady Radio l’ex giocatore Roberto Pruzzo ha parlato di vari temi legati al mondo viola: “La Conference non va abbandonata perché potrebbe essere la via per ribaltare una stagione orribile. Questa competizione ci può risollevare il morale e oggi è una gara che ci può aiutare a metterci in una posizione migliore in vista di Cremona dove se vinci starai più sereno.”

Prosegue: “Stasera metterei Braschi perché non si sa se Kean recupera e ora hai solo Piccoli, quindi non va rischiato perché così hai già perso Solomon e non puoi fare lo stesso.”

Su Kean: “So che piace ad Allegri e che ha amici al Milan, credo che qua abbia fatto il suo tempo e lo cederei subito anche perché ha fatto bene solo un anno e può essere benissimo un caso.”

Su Piccoli: “Investimento sbagliato, non sa tenere l’attacco e non regge il peso della maglia. In estate bisognerà rifare di nuovo l’attacco perché anche lui è incerto ed è sopravvalutato.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio