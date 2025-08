Sentite Pruzzo: “Mandragora è difficile che si ripeta come anno scorso. Dzeko sarà importante”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, è stato ospite di Lady Radio, dove ha espresso il suo parere sulla squadra che sta prendendo forma sotto la guida di Pioli, concentrandosi su centrocampo e attacco.

“Quando ci sono numerosi cambiamenti in rosa, non è facile trovare subito la giusta alchimia. Tuttavia, Pioli potrebbe continuare a sfruttare lo schema tattico dell’anno passato, con lanci lunghi per Kean che si sono rivelati efficaci. L’arrivo di Fagioli potrebbe essere la chiave per il centrocampo, perfettamente in linea con questo sistema di gioco. Quanto a Sohm, non lo conosco abbastanza, ma sembra un giocatore fisicamente ben strutturato, una scelta che punta sulla forza fisica. Per quanto riguarda Mandragora, credo che sia arrivato a un punto della sua carriera in cui non è escluso un possibile addio; ripetere la stagione passata sarebbe difficile.

Kean potrebbe incontrare qualche difficoltà in più quest’anno, ma è naturale che ci siano stagioni in cui tutto va per il meglio e altre in cui bisogna restare più sereni. Sono convinto che possa mantenere una buona media gol e confermarsi come uno dei bomber più prolifici del campionato. Su Dzeko dico che nonostante l’età, può ancora essere un elemento importante per la squadra. Sono certo che darà una mano, soprattutto in Conference League”.