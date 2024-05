Pruzzo attacca: “Stagione deludente, solo la vittoria della Conference la può salvare in qualche modo”

L’ex bomber della Fiorentina e della Roma Roberto Pruzzo è intervenuto oggi a Lady Radio e ha parlato della squadra viola con prospettive sul futuro: “Il campionato viola è deludente, soprattutto il girone di ritorno dove ha avuto un rendimento scadente. La Conference può salvare la stagione ed arricchirla, per questo va vinta e bisogna andare in Europa League per qualcosa di più. La Conference è la terza competizione per importanza, ma sicuramente è la più logorante, continuando a farla è normale perdere brillantezza e tante energie fisiche. Vorrei abbandonare la Conference per alzare il livello. Dopo 3 anni il cambiamento è fisiologico, ma attenzione a smontare tutto perché potremmo pentircene, non è detto che quello che troviamo sia per forza meglio. Occorre mantenere uno zoccolo duro per evitare sorprese poco piacevoli.”