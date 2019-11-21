Pruzzo: "Commisso acquistò i viola per amore, non capisco perchè Dan Friedkin non può prendere la Roma"
Queste le parole a Radio Radio dell'ex calciatore della Fiorentina Roberto Pruzzo: "Quando in estate Commisso ha acquistato la Fiorentina l'ha fatto perchè era appassionato di calcio, ora non capisco...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 17:00
Queste le parole a Radio Radio dell'ex calciatore della Fiorentina Roberto Pruzzo: "Quando in estate Commisso ha acquistato la Fiorentina l'ha fatto perchè era appassionato di calcio, ora non capisco perchè Dan Friedkin, l'americano di turno, non possa anche lui comprare una squadra italiana, la Roma".