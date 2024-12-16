Pruzzo sull'esultanza di Italiano: "Per fortuna ogni tanto qualcuno ha delle reazioni, fa parte del contesto"

L'ex Fiorentina Pruzzo si è espresso sull'esultanza di Italiano, sottolineando come reazioni così facciano parte del gioco e del contesto

Un tema certamente molto discusso dopo il Derby dell'Appennino è l'esultanza di mister Vincenzo Italiano al fischio finale, che ha decretato la vittoria del Bologna sulla Fiorentina. L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, nel corso del suo intervento a Lady Radio, ha dedicato alcune parole a questo tema:

"Faccio un paragone con le esultanze che ha fatto Zaniolo. Ok, ci sta che vada oltre le regole, educazione e rispetto nei confronti degli altri tifosi, però per fortuna ogni tanto qualcuno ha qualche reazione, credo che faccia parte un po' del contesto."

GOSENS FIDUCIOSO

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