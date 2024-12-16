Gosens: "Sconfitta che brucia, ma il nostro cammino ambizioso continua. Sempre forza Fiorentina"

Robin Gosens si è espresso sulla sconfitta contro il Bologna, sottolineando come il cammino della Fiorentina, però, non sia compromesso

La Fiorentina ha perso contro il Bologna per 1 a 0. Sicuramente una cosa a cui i calciatori viola, almeno in Serie A, non erano più abituati. Dopo il record di 8 vittorie consecutive, la banda di Palladino è dunque incappata in un passo falso contro gli uomini dell'ex Vincenzo Italiano, nonostante un discreto primo tempo. La ripresa, però, è stata tutta a favore del Bologna, che ha schiacciato i viola e vinto meritatamente il confronto, infliggendo la seconda sconfitta in campionato alla Fiorentina.

Tra i più rammaricati c'è sicuramente Robin Gosens. Il terzino sinistro tedesco, arrivato quest'anno dall'Union Berlino, si è espresso sui social, sottolineando che la sconfitta brucia, ma che il cammino non è compromesso. Queste le sue parole in una storia su Instagram: "Una sconfitta che brucia. Però il nostro cammino ambizioso continua. Sempre forza Fiorentina".

LE PAROLE DI GALLI

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