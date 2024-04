Pruzzo contro Italiano: “È lui il primo responsabile della sconfitta contro il Milan. Fiorentina in grande confusione”

L’ex viola Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della prestazione della Fiorentina contro il Milan, del lavoro di Vincenzo Italiano e del finale di stagione: “Con il Milan ho visto una Fiorentina che ha perso identità, in grande confusione, sia nei calciatori che nel tecnico. Italiano ha sbagliato ad addossare la sconfitta a Belotti, penso che sia lui il primo responsabile. C’è sempre un colpevole. La squadra ha dato tutti in questi due anni e mezzo e lo farà fino alla fine della stagione. Adesso serve coinvolgere tutti e non “ammazzare” nessuno. Il campionato per me è andato, ma c’è la concreta possibilità di centrare due finali. Lo scorso anno sono state perse malamente, ma adesso può accadere il contrario. L’Atalanta è forte, ma si può battere. La Fiorentina può giocarsela alla pari. In Conference, se le cose dovessero andare come devono, può raggiungere benissimo la finale”.