Pruzzo: “Il Genoa ha bisogno di soldi, credo che lo venderà all’estero in una settimana”

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina e della Roma Roberto Pruzzo che ha commentato il futuro di Kean in maglia viola: “Kean ha l’interesse di restare alla Fiorentina perché è titolare e ha bisogno di giocare molto per andare ai Mondiali da protagonista, di conseguenza non ha senso andare via ora. Magari tra due o tre anni sceglierà di andarsene, ma adesso non penso sia vantaggioso per lui lasciare questa maglia per un posto dove non ha garanzie.”

Su Gudmundsson: “Il Genoa ha bisogno dei soldi della sua cessione e sono convinto che entro una settimana si definirà tutto. Non credo resti in Italia, mi aspetto che venga ceduto all’estero senza molti problemi, non penso che la Roma lo abbia in lista.”