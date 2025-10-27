27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo: “Miglioramenti di Gudmundsson? Ma neanche per idea. Sembra un pulcino bagnato”

News

Pruzzo: “Miglioramenti di Gudmundsson? Ma neanche per idea. Sembra un pulcino bagnato”

Redazione

27 Ottobre · 16:26

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 16:26

TAG:

Gudmundssonpruzzo

Condividi:

di

L'ex attaccante Roberto Pruzzo analizza il momento Viola dopo il pareggio interno in casa col Bologna criticando alcuni giocatori

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio del momento che sta vivendo la squadra di Pioli dopo il pareggio contro il Bologna.

“Fagioli e Caviglia mi fanno tenerezza. Non vedo nessuno al suo livello, non è solo Gosens che non funziona. Pioli sta cercando una soluzione, ma il gioco continua a mancare. Non si vedono miglioramenti. Non so se il tempo basterà, ma servirebbe una decisione forte della società, in un senso o nell’altro. Se Dodô avesse segnato si sarebbe parlato di un’altra partita, è stato uno sciagurato. Ma di sicuro non avrei parlato di svolta”.

Sugli arbitri: “Arbitri? Il rigore dato al Milan contro la Fiorentina ha determinato la fine del VAR. Ci possiamo aspettare ormai di tutto, se dico quello che penso potrei dire solo cose brutte. Non parlo più di arbitri”.

Su Gudmundsson: “Non vedo miglioramenti. Ma neanche per idea. Sembra un pulcino bagnato, non fa niente di quello che ci si aspetta da lui. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio