Pruzzo: "Non so se sia stato risolto il problema dell'identità, di sicuro Palladino ha trovato i suoi titolari"

L'ex attaccante di Roma e Fiorentina ha detto la sua opinione riguardo alla situazione in casa viola dopo la vittoria di domenica

A Lady Radio l'ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo ha detto la sua dopo la vittoria dei viola di domenica scorsa contro la Juventus: "Quella di domenica è la strada giusta da seguire perché ultimamente stavi giocando solo sull'avversario e non va bene, infatti non stavi proponendo nulla a livello di gioco. Mi auguro che sia una ripartenza definitiva per il finale di stagione perché con questa qualità a disposizione, non si poteva giocare così male e di sicuro hai una rosa più forte di quella di Italiano, non è inferiore a nessuna di quelle che sono in lotta con te. Questa vittoria ti dà slancio, ma bisogna rimanere calmi perché hai tanta roba a disposizione soprattutto sulla trequarti e in attacco. Non so se Palladino ha trovato l'identità di questa squadra, di sicuro quelli di domenica sono i titolari per la fine della stagione."