Pruzzo attacca: “Allegri è riuscito nell’impresa difficile di intristire anche uno come Vlahovic”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex bomber, tra le altre, di Roma e Genoa, si sofferma sul momento di forma non esaltante di Dusan Vlahovic, bomber classe 2000 della Juventus e ex Fiorentina, attaccando Allegri, che fa esprimere un gioco non in grado di esaltare le caratteristiche del bomber serbo: “Allegri è riuscito a intristire anche uno come Vlahovic ovvero uno che ha entusiasmo e tanta voglia di migliorare. Ce ne vuole per fare una cosa del genere“.

