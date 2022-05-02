Galli esalta Italiano: "Dal suo arrivo la Fiorentina di Commisso è svoltata. Speriamo che possa restare"

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato del momento della Fiorentina e elogiato il mister viola Vincenzo Italiano

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex viola e dirigente Giovanni Galli. Queste le sue parole:

"Partita col Milan? La squadra viola mi è piaciuta. Negli ultimi minuti, anche dopo il vantaggio, San Siro aveva paura che potesse arrivare il pareggio. E io lo conosco bene quello stadio. Un bilancio su Italiano? La Fiorentina arriva da due stagioni in cui è stato sbagliato tutto sotto il punto di vista della programmazione tecnica. Dall’arrivo di Italiano è iniziata la svolta, voglio parlare della Fiorentina di Commisso da quel momento in poi. I primi due anni li voglio cancellare. Mi auguro che questa vicenda dell’allenatore possa essere superata, perché ha preso una squadra demoralizzata e distrutta dal punto di vista psicologico e l’ha portata a giocare sfide importanti contro grandi squadre”.

IKONE' AL CENTRO DELLA POLEMICA

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