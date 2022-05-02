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Ikonè festeggia il suo compleanno anche con gli amici del Milan, foto nello spogliatoio rossonero

Dopo la sconfitta della Fiorentina, Ikonè si è intrattenuto con gli ex compagni del Lille a festeggiare il suo compleanno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2022 12:24
Ikonè festeggia il suo compleanno anche con gli amici del Milan, foto nello spogliatoio rossonero -
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Ikonè festeggia il suo compleanno anche con gli amici del Milan, foto nello spogliatoio rossonero

Jonathan Ikonè compie oggi 24 anni e tra i vari auguri che ha ricevuto tra i social c'è anche quello degli ex compagni del Lille che giocano nel Milan. In particolare, la foto condivisa dal portiere da Maignan mostra infatti il giocatore viola nello spogliatoio rossonero insieme a Leao, Ballo Toure e lo stesso portiere rossonero. Ed il 2018 è l'hanno invocato dagli ex compagni di squadra

LA JUVENTUS E' COSTRETTA ADESSO A RISCATTARE CHIESA

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