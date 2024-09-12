Pruzzo: "Kean ha tanto potenziale, ma uno come Retegui è più forte di lui"

L'ex attaccante di Roma e Fiorentina ha lasciato delle dichiarazioni sul prossimo impegno dei viola a Bergamo

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo che ha commentato i temi più importanti della Fiorentina che si sta avvicinando alla sfida di Bergamo: "Gudmundsson non lo porterei a Bergamo per tutto quello che è successo, secondo me sarebbe un grande rischio che non mi prenderei. Non so quanto possa essere sereno e rendere subito ad alti livelli in campo, credo che abbia bisogno di tempo. Lui ha giocato bene con Retegui al Genoa in un 3-5-2, ora giocherà con Kean che è meno forte nonostante il suo potenziale".

Su Bergamo: "Non credo che Moreno possa giocare subito, lo escludo fortemente. Per me deve ancora capire il nostro calcio e con Pongracic in difficoltà, mi aspetto Biraghi centrale. Poi nel mezzo a due non vedo bene Bove che per me rende meglio in un altro sistema di gioco. Gosens me lo aspetto da subito ma anche lui bisognerà centellinarlo".

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