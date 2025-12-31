Pruzzo su Kean: “Quest’anno gioca per sé stesso, così è inutile per la squadra, deve cambiare la testa”

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio del momento di Moise Kean:

“Mai come in questi momenti devi essere a disposizione della squadra. Se vai per conto tuo poi ti scaricano. Rispetto allo scorso anno è cambiato l’atteggiamento: prima faceva la guerra con tutti, aiutava la squadra e non gliela toglievi mai, quest’anno gioca per se stesso e i risultati sono questi. Io me lo aspetto in campo con la Cremonese, ma deve fare un ragionamento dentro di sé: deve essere a disposizione dei compagni e farsi voler bene. Spero che ci sia buon senso da parte di tutti”