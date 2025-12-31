31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo su Kean: “Quest’anno gioca per sé stesso, così è inutile per la squadra, deve cambiare la testa”

News

Pruzzo su Kean: “Quest’anno gioca per sé stesso, così è inutile per la squadra, deve cambiare la testa”

Redazione

31 Dicembre · 14:33

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 14:33

TAG:

#FiorentinaKeanpruzzo

Condividi:

di

L'ex attaccante Viola, Roberto Puzzo, analizza il momento che sta passando Moise Kean caratterialmente e psicologicamente

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio del momento di Moise Kean:

“Mai come in questi momenti devi essere a disposizione della squadra. Se vai per conto tuo poi ti scaricano. Rispetto allo scorso anno è cambiato l’atteggiamento: prima faceva la guerra con tutti, aiutava la squadra e non gliela toglievi mai, quest’anno gioca per se stesso e i risultati sono questi. Io me lo aspetto in campo con la Cremonese, ma deve fare un ragionamento dentro di sé: deve essere a disposizione dei compagni e farsi voler bene. Spero che ci sia buon senso da parte di tutti”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio