Pruzzo: “Gudmundsson rinvia sempre il definitivo salto di qualità. Sopreso dal rendimento della Fiorentina”

L’ex attaccante di Roma e Fiorentina ha espresso un suo parere anche sulla squadra viola, a ridosso della gara di domenica tra le due squadre

L’ex attaccante di Fiorentina e Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato a romanews.eu delle due squadre che si ritroveranno contro nella gara del Franchi domenica pomeriggio. Di seguito le sue parole.

Per quanto riguarda la partita di domani, ti aspettavi un inizio così stentato per Pioli a Firenze?

“No, mi ha sorpreso e mi sorprende che con quella rosa ci siano così pochi punti. Prendi uno come Gudmundsson: qualità indiscutibili ma sembra sempre rinviare il definitivo salto di qualità…”

A Firenze che gara ti aspetti?

“Un po’ bloccata, forse; almeno all’inizio, poi da una parte e dall’altra ci sono gli uomini che possono accenderla. La Fiorentina in questo momento è più fragile, questo mi fa pensare che se la Roma trovasse il vantaggio potrebbe farselo bastare”