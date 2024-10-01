Pruzzo: "Colpani attualmente non è né carne né pesce, non si riesce a capire che ruolo abbia"

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo che ha commentato le prestazioni di Andrea Colpani, acquistato in estate dal Monza, ma che però non sta rendendo come ci si...

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo che ha commentato le prestazioni di Andrea Colpani, acquistato in estate dal Monza, ma che però non sta rendendo come ci si aspettava: "Palladino ha chiesto Colpani perché lo conosceva benissimo e lo voleva inserire nella sua nuova squadra, adesso non sta rendendo bene e il mister deve prendersi le responsabilità del fatto che ora sta giocando malissimo. Il tecnico lo ha voluto e adesso deve puntarci, deve tenerlo dentro perché è una sua richiesta specifica altrimenti si rischia di fare come Beltrán che dopo un anno non è carne né pesce."

Su Palladino: "Per me il suo credito sta finendo, sono sincero, è passato un po' di tempo e ancora non si vede niente. Il tecnico è il primo responsabile, deve capire che non è più al Monza ma alla Fiorentina e che le pressioni sono diverse. Firenze è una piazza esigente, pretende e vuole una squadra all'altezza come anche fa il Presidente. Commisso è sicuro di aver fatto una squadra migliore dell'anno scorso, quindi, ora sta a Palladino riuscire a creare un bel gruppo".

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