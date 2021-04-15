Pruzzo: "Vlahovic è cresciuto molto. La Fiorentina deve fare una squadra forte con lui"

Può restare ancora un anno o due a Firenze. Si muove bene e gioca per la squadra. Con Prandelli ha sentito la fiducia necessaria

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è stato ospite di TMW per parlare di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

“Ci saranno molti grandi club in Europa che guarderanno a lui con molta attenzione, un centravanti 2000 così a parte Haaland non si trova. Viene seguito da tanti, Milan in primis. I rossoneri prendendolo farebbero un grande affare. Da inizio stagione è migliorato in tutto. Con Prandelli ha sentito la fiducia. La certezza di migliorarti, viene con il giocare partita dopo partita. È cresciuto anche nel muoversi. Gioca per la squadra. Riesce a fare gol in varie maniere, e alla Fiorentina ora si trovano un formidabile giocatore. L’ideale per i viola sarebbe costruire una squadra forte, dove ci sia anche lui".

Sarebbe pronto per fare il titolare in una big?

“Sì, Il nostro contesto non è il massimo in Italia. Il palcoscenico europeo gli può dare la giusta consacrazione”.

Cosa sarebbe meglio per lui?

“E’ giovane, ma un altro anno o due a Firenze lo potrebbe fare. Le bandiere non esistono più, c'è solo la professione e basta ormai”.

EYSSERIC: "SIAMO PRONTI PER LA GARA CONTRO IL SASSUOLO. SPERIAMO DI VINCERE

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