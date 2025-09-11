Pruzzo: “Kean determinante mentre Fagioli deve cambiare marcia. Parisi non ha margini di crescita”

L’ex attaccante Roberto Pruzzo si è espresso su alcuni temi in casa viola, dandò una sua opinione su alcuni giocatori in particolare

L’ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio, parlando di tanti argomenti in casa Fiorentina: “La Nazionale ha fatto capire che Kean può rendere bene anche con un’altra punta. In coppia con Piccoli può funzionare, anche se bisogna lavorare sull’intesa, ma Kean è un giocatore che può sposarsi bene con un altro attaccante e risolvere le partite, nonostante non sia riuscito nelle prime due giornate”.

Su Fagioli e Parisi: “Mi aspetto che prenda le redini del gioco, e che possa diventare un giocatore determinante, per quello che è stato pagato e per l’ambientamento che ha avuto. Deve cambiare marcia. Ci sono le categorie per i calciatori, se dopo anni ti rimangono gli stessi difetti, vuol dire che non sei in grado di fare di più”.

Sulle griglie d’inizio stagione: “Se nessuno ha messo la Fiorentina tra le prime quattro, non significa che non possa arrivarci, anche se ci sono quattro o cinque squadre più forti. Starà a Pioli annullare la differenza importante che c’è, dando qualcosa in più”.