Pruzzo: “Alla Fiorentina servirebbe Milik. Vlahovic ha bisogno di continuità. Cutrone…”

“La Roma gioca bene, però è una squadra che parte lentamente – ha detto Roberto Pruzzo a Lady Radio – la Fiorentina può approfittare di ciò. Cutrone è determinante a gara in corso, convince quando non ha troppe responsabilità. La Fiorentina deve pensare all’investimento, rischio spendere tanti soldi per una riserva. Vlahovic ha bisogno di continuità. Ai viola servirebbe Milik. Ribery? Io non lo schiererei, la Fiorentina non ha più grandi obiettivi”.