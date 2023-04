Sentite Pruzzo: “Cabral sta facendo il suo, niente di eccezionale. In Serie A numeri risicati”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo ha così parlato di Arthur Cabral, anche ieri protagonista della Fiorentina allo Zini con una rete segnata e un rigore procurato: “Cabral sta facendo il suo, niente di eccezionale. Le qualità che gli si riconoscevano stanno venendo fuori e la Fiorentina ne può beneficiare. Ma ripeto, sta facendo il suo. Per in campionato i numeri sono ancora risicati. Certo le coppe, con questi avversari non eccezionali, danno possibilità di aumentare il bottino dei gol. Dalla partita di Conference contro il Braga la Fiorentina ha avuto grande beneficio e i risultati si stanno vedendo“.