Pruzzo: “Vanoli? Non mi convince per niente. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”

Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio del momento in casa Viola tra campo e mercato: “Il mercato di gennaio è così: va e viene. A volte gli acquisti sono solo palliativi, ma non mi sembra sia il caso della Fiorentina. Poi ovviamente sei terzultimo in classifica e la gente non viene da te, ti devi arrangiare con quello che trovi”.

Aggiunge: “La prima regola per le squadre che si devono salvare dovrebbe essere quella di non prendere gol, invece la Fiorentina prende reti in ogni modo. E così è difficile salvarsi. Vanoli? Non mi convince. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”.