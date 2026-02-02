2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Pruzzo: “Vanoli? Non mi convince per niente. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”

Redazione

2 Febbraio · 16:02

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 16:04

di

Le dichiarazioni a Lady Radio dell'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, sulla situazione in casa Viola

Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio del momento in casa Viola tra campo e mercato: “Il mercato di gennaio è così: va e viene. A volte gli acquisti sono solo palliativi, ma non mi sembra sia il caso della Fiorentina. Poi ovviamente sei terzultimo in classifica e la gente non viene da te, ti devi arrangiare con quello che trovi”.

Aggiunge: “La prima regola per le squadre che si devono salvare dovrebbe essere quella di non prendere gol, invece la Fiorentina prende reti in ogni modo. E così è difficile salvarsi. Vanoli? Non mi convince. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”. 

