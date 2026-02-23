Pruzzo: “Mi auguro si veda il divario tra Fiorentina e Pisa. Nella lotta salvezza temo il Lecce”

Roberto Pruzzo, ex bomber della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio a poche ore dal calcio d’inizio di Fiorentina-Pisa: “Mi aspetto che la Fiorentina sia intelligente, che giochi senza fretta, e che la panchina magari legga bene i momenti della partita. Auspico che si veda il divario tecnico notevole che c’è tra le due squadre.

Se la Fiorentina vince la Conference salva la stagione. Non è impossibile e bisogna crederci, anche se la priorità rimane il campionato. Il Torino è la squadra che vedo peggio di tutte, temo il Lecce, mentre la Cremonese ha retto contro la Roma per poi crollare”.