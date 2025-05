Pruzzo: “La stagione viola non è un fallimento, solo deludente perché non siamo mai stati continui”

A Lady Radio è intervenuto l’ex bomber viola e giallorosso Roberto Pruzzo per parlare del finale di stagione gigliato: “Sarà dura andare di nuovo in Europa e non so quanto ci converrebbe qualificarci alla Conference per l’ennesima volta battendo tutti i record di partecipazione. Inoltre la coppa europea ha tolto molti punti alla Fiorentina, li quantifico in 6-7 punti che ti avrebbero consentito di lottare per la Champions. Se restiamo senza Coppe, ci può fare bene ma non bisogna credere che entrerai in automatico in Europa perché dovrai fare un gran campionato contro squadre agguerrite e chi ha deluso, vorrà rifarsi. Per intendersi il Milan non farà nono di nuovo, capiamolo.”

Prosegue: “La stagione non è un fallimento, ma è deludente perché la finale era alla portata visto che il Betis era battibile. Abbiamo sbagliato troppo e non siamo stati mai continui perché siamo passati troppo velocemente dalle stelle alle stalle in modo clamoroso. Bisogna confermare i più forti, sennò ripartire con una nuova rivoluzione può essere davvero deleteria.”