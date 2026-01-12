12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:25

Pruzzo difende Kean: “Non è svogliato, ne aveva sempre uno addosso. Cosa poteva fare di più?”

12 Gennaio · 16:09

L’ex bomber si è espresso sulla prestazione di ieri della Fiorentina e su alcuni giocatori viola nello specifico

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della gara pareggiata dai viola contro il Milan: “Serve continuità tra il primo e il secondo tempo, perché a Roma è stato disastroso mentre ieri è andata meglio. La Fiorentina impiega troppo tempo per carburare. Brescianini? Darà una grande mano ma in quella circostanza era più difficile prendere la traversa che la porta. Baldanzi mi piace, non ha paura di nulla. Paradossalmente migliorare questa squadra è difficile”.

Su Kean: “La sua è stata un partita sporca, posso rimproverargli solo il fatto che deve imparare a conoscere meglio l’area di rigore. Svogliato? Bisogna guardare le partite prima di commentarle. Ne aveva uno sempre attaccato al culo, cosa dove fare?

