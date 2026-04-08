8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

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Pruzzo: “Kean assenza pesante per domani. Gudmundsson mi fa incaz***e per il suo atteggiamento “

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Pruzzo: “Kean assenza pesante per domani. Gudmundsson mi fa incaz***e per il suo atteggiamento “

Redazione

8 Aprile · 14:56

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 14:56

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L’ex centrocampista della Fiorentina, Pruzzo ha parlato a Lady Radio della Fiorentina e delle ultime partite e su Gudmundsson: “Certo che mi preoccupa questa assenza ho sempre detto che questo calciatore anche a mezzo servizio può essere un riferimento ed essere un qualcosa che mette paura a chi ti affronta. Se proprio deve mancare che almeno venga preservato per la partita di ritorno. Un giocatore come Kean ha delle caratteristiche che ti inducono a pensare che per rendere al meglio deve stare perfettamente bene. Piccoli dovrebbe sopperire alle carenze tecniche che ha con una presenza a tutto campo. Invece si confina in un ristretto raggio d’azione e viene soverchiato dal marcatore.
Sono rimasto l’unico a pensare che Gudmundsson possa fare ancora la differenza. La mia fiducia è quasi incrollabile e del resto alternative non ce ne sono. Però mi fa quasi incazzare in campo perché sembra essere lì per farti un favore”.

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