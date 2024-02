Pruzzo: “Gudmundsson e Baldanzi? Il mercato ha dimostrato mancanza di volontà di far qualcosa di importante”

L’ex attaccante viola Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio sottolineando le difficoltà della Fiorentina sotto vari aspetti, coinvolgendo anche le scelte sul mercato della dirigenza viola: “I casi Gudmundsson e Baldanzi? Evidentemente non c’era la volontà di provare a fare qualcosa di importante in una sessione di mercato già difficile. Colpisce un po’ la scelta di non accontentare l’allenatore che chiede un tipo di giocatore andando a prenderne un altro. È un qualcosa che stride con quello che dorevvbe essere il bene comune, è l’allenatore che manda in campo i calciatori e bisognerebbe cercare di metterlo nelle condizioni migliori. Logico che poi anche l’allenatore dovrà prima o poi dire se i calciatori arrivati non vanno bene, sennò si crea solo confusione, si incrinano i rapporti. Si parlava di Vargas e Rodriguez che valevano cifre irrisorie sul mercato e non se n’è fatto nulla, significa che la società o è convinta di ciò che ha…oppure non so cosa pensare”.

A OPEN VAR IL RIGORE DI FIORENTINA-INTER: “NON CONTA SE SOMMER PRENDE LA PALLA, DÀ PUGNO A NZOLA”