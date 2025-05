Pruzzo: “Gudmundsson va confermato perché è uno che tranquillamente può segnare venti gol all’anno”

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo che ha detto la sua sulla Fiorentina: “Stasera mi aspetto una partita sporca perché il Venezia è una squadra che si sa chiudere bene ed è molto fisica. Oltre a questo ha grandi motivazioni perché si gioca la vita, poi ha forti limiti e per questo ha pochi punti, ecco mi auguro che la Fiorentina giochi su queste loro mancanze perché deve vincere in tutti i modi perché sei ancora in corsa per la Champions e ci devi credere, poi si vedrà alla fine ma al momento bisogna spingere e non pensare più a giovedì. L’assenza di Kean sarà pesantissima, ma bisogna cercare di far gol anche senza di lui con altri schemi.”

Su Gudmundsson: “Va riscattato perché è uno da venti gol all’anno e può fare la differenza. Ha iniziato male con qualche problema fisico poi si è ripreso, ma è andato in confusione. Sarei curioso di sapere che rapporto ha con Palladino perché conta molto quest’aspetto per questo ragazzo. A Firenze non ha mai fatto vedere la qualità di Genova dove era più decisivo di Retegui, però lo dobbiamo aspettare.”