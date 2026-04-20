Pruzzo: “Piccoli sopravvalutato. Solomon giocatore di seconda fascia, aspetterei a riscattarlo. Ndour si salva”

Pruzzo ha parlato a Lady Radio dei singoli giocatori della Fiorentina

A Lady Radio ha parlato Pruzzo concentrandosi su Piccoli e su Solomon: “Piccoli È stato sopravvalutato, ma non è stato l'unico alla Fiorentina. Il problema è che l'investimento che hai fatto per lui non lo riprenderai mai. Gudmundsson se lo vendi, anche all'estero lo comprano alla cifra che hai speso per acquistarlo, Piccoli no. Il problema sono queste vie di mezzo, con loro non vai da nessuna parte. Solomon È un giocatore di seconda fascia, ha avuto tanti problemi. Ci penserei bene prima di riscattarlo. Ndour mi sembra uno dei pochi in rosa ad avere margini di crescita".