Pruzzo: "Dzeko deve pensare a fare il calciatore senza criticare i tifosi splendidi di Firenze"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma è intervenuto per parlare delle parole del giocatore bosniaco ex Inter

A Radio Mattino è intervenuto l'ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo per parlare del pessimo momento in casa viola dopo il brutto scivolone di ieri: "A Firenze si fanno gli appelli, si chiama il pubblico da inizio stagione e non si fa altro che parlare invece di far vedere qualcosa in campo perché non abbiamo vinto una partita da agosto e giochiamo malissimo. Ora arriva Dzeko che fa gli appelli ai tifosi, ma scherziamo? Pensi a giocare e non calcoli i tifosi."

Prosegue: "Ha avuto il coraggio di criticare i tifosi, ma siamo seri!? Ne stanno facendo di tutti i colori con una situazione drammatica e lui si permette di attaccare il pubblico di Firenze che è sempre partecipativo e voglioso senza mai mollare. Questi sono strapagati e la società ha speso 92 milioni sul mercato, ma che diciamo!?."