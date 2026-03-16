16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo: “Anche non al top, Kean è meglio degli altri attaccanti Viola. A Cremona firmerei per un pari”

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Pruzzo: “Anche non al top, Kean è meglio degli altri attaccanti Viola. A Cremona firmerei per un pari”

Redazione

16 Marzo · 16:20

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 16:20

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Le dichiarazioni di Roberto Pruzzo in vista della delicata sfida salvezza di questa sera tra Cremonese e Fiorentina

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio: “Stasera mi aspetto che la squadra più forte, quindi la Fiorentina, vinca. Ma questa stagione è andato tutto il contrario. I viola hanno due risultati su tre, ci si può accontentare anche di un pareggio. Bisogna prendere atto della situazione in cui si trova la Fiorentina”. 

Su Kean: “Se non ci sono rischi, nonostante non sia al 100%, Kean va messo. Ha qualità, è un riferimento, può essere anche un segnale per gli avversari. Può risolverti la partita. Certo, se poi rischi di non averlo per un mese ci penserei. Ma viste le condizioni dell’attacco viola adesso scelgo sempre lui. Botta alla tibia? Io con le botte battevo un po’ il piede in terra e passava. Ma considero Kean uno con la soglia del dolore alto. Vuole essere protagonista”.

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