Pruzzo: “Speriamo non siano gli arbitri a decidere chi andrà in Europa, stanno combinando disastri”

L’ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

“Lotta per l’Europa? L’importante è che ci siano i giocatori a decidere la classifica e non i direttori di gara. Ho l’impressione che questa classe arbitrale stia combinando dei disastri e ho paura per quello che potrà succedere nelle prossime partite. Un campionato così mediocre non si ricordava da anni, ma allo stesso tempo è bello che tutto sia aperto fino alla fine. La viola può farcela, se la giocherà fino alla fine”.

