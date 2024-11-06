Pruzzo: "Palladino fa troppo turnover, qualcuno dei titolari deve sempre giocare"

L'ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina ha commentato le sfide che la squadra viola si troverà al suo cospetto sin da domani

A Lady Radio è intervenuto l'ex bomber viola e giallorosso Roberto Pruzzo che ha commentato le questioni relative al mondo Fiorentina alla vigilia della gara contro i ciprioti dell'Apoel Nicosia: "Non sono d'accordo col turnover completo di Palladino, è rischioso cambiare tutti gli undici come fa lui, a volte puoi avere delle sorprese perché quelli che giocano di meno sono meno preparati e puoi andare in difficoltà. A mio avviso i giocatori più importanti della rosa devono sempre giocare, ai miei tempi il turnover non esisteva nemmeno ed in più vi dirò non mi pare che Messi o Ronaldo abbiano fatto il turnover. "

Sulla rosa della Fiorentina: "Si avverte troppo divario tra i titolari e le riserve, per me ci sono dei giocatori che andrebbero ceduti come Kouamé o Ikoné. Hanno avuto troppe possibilità e hanno sempre deluso, quindi è bene che se ne vadano. Se vuoi vincere hai bisogno di elementi di livello e loro non lo sono, stiamo alzando l'asticella e dobbiamo avere una rosa competitiva."

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