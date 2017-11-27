Pruzzo: "Il rigore per la Fiorentina c'era, il Var non sbaglia mai"
Roberto Pruzzo, attaccante con un passato anche in maglia viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "Rigore è quando arbitro fischia e il VAR è infallibile e non sbaglia mai. I rigori per Geno...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 12:39
Roberto Pruzzo, attaccante con un passato anche in maglia viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "Rigore è quando arbitro fischia e il VAR è infallibile e non sbaglia mai. I rigori per Genoa e Fiorentina ci sono entrambi: se poi parliamo del possibile fallo su Parolo è un altro discorso, ma cosa centra il VAR?".