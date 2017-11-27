Pruzzo: "Il rigore per la Fiorentina c'era, il Var non sbaglia mai"

Roberto Pruzzo, attaccante con un passato anche in maglia viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "Rigore è quando arbitro fischia e il VAR è infallibile e non sbaglia mai. I rigori per Geno...

A cura di Redazione Labaroviola 27 novembre 2017 12:39

Condividi