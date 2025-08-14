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Pruzzo: “Fiorentina con Pioli ha investito più sull’allenatore che sui giocatori. Dzeko farà la differenza”

Parlando delle altre squadre, personalmente penso che il Como possa già lottare per l’Europa”

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2025 20:11
Pruzzo: “Fiorentina con Pioli ha investito più sull’allenatore che sui giocatori. Dzeko farà la differenza” -
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L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha voluto parlare della viola a Tuttomercatoweb analizzando il precampionato e il calciomercato. Queste le sue parole:

“Qualche società ha investito più sugli allenatori che sui calciatori, il Milan con Allegri è una di quelle, così come la Fiorentina con Stefano Pioli, la Lazio con Sarri e anche la Roma con Gasperini. Parlando delle altre squadre, personalmente penso che il Como possa già lottare per l’Europa”.

Vlahovic? Tutto prima o poi si risolverà con la Juventus. La società ha fatto una scelta, lui vorrà giocare e dimostrare di essere un grande attaccante. Penso che verso la fine del mese di agosto inizierà un altro mercato e la questione si risolverà. Da Immobile così come da Dzeko, mi aspetto che possano ancora fare la differenza quando saranno chiamati a scendere in campo. Hanno le qualità per poterlo ancora fare”.

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