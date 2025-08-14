Pruzzo: “Fiorentina con Pioli ha investito più sull’allenatore che sui giocatori. Dzeko farà la differenza”

Parlando delle altre squadre, personalmente penso che il Como possa già lottare per l’Europa”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha voluto parlare della viola a Tuttomercatoweb analizzando il precampionato e il calciomercato. Queste le sue parole:

“Qualche società ha investito più sugli allenatori che sui calciatori, il Milan con Allegri è una di quelle, così come la Fiorentina con Stefano Pioli, la Lazio con Sarri e anche la Roma con Gasperini. Parlando delle altre squadre, personalmente penso che il Como possa già lottare per l’Europa”.

“Vlahovic? Tutto prima o poi si risolverà con la Juventus. La società ha fatto una scelta, lui vorrà giocare e dimostrare di essere un grande attaccante. Penso che verso la fine del mese di agosto inizierà un altro mercato e la questione si risolverà. Da Immobile così come da Dzeko, mi aspetto che possano ancora fare la differenza quando saranno chiamati a scendere in campo. Hanno le qualità per poterlo ancora fare”.