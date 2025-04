Pruzzo non ha dubbi: “Palladino da confermare anche se non rientra nelle coppe e non vince la Conference”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex calciatore tra le altre anche della Fiorentina, Roberto Pruzzo, sul pareggio di domenica con il Parma al Franchi: “La motivazione dipende molto dai calciatori, non tanto dall’allenatore. Con partite così ravvicinate ci sta che ci sono momenti dove viene meno. Non è sempre automatico staccare e riattaccare la spina nel giro di pochi giorni. Col Parma non è un’occasione persa. Quando ci sono partite così, l’importante è non perdere”.

Poi ha proseguito: “I singoli qualche segnale devono darlo.Kean ha sbagliato clamorosamente la più grande palla gol del match. In una partita sporca dove di occasioni ne hai poche, devi essere più cinico. Gli errori però fanno parte dei momenti e di una partita, non puoi essere sempre al 100%”.

Infine, su Raffaele Palladino: “È da confermare anche se non rientra nelle coppe e non vince la Conference. Decidere la sua permanenza in base alla vittoria o meno in una finale non è giusto”.