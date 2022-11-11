Pruzzo su Jovic: "Se pensa di essere di passaggio, faccia il suo dovere. Poi arrivederci e grazie"

Roberto Pruzzo, ex calciatore di Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per presentare la sfida di domenica contro il Milan, soffermandosi a parlare anche di Luka Jovic: "Deve ringraziar...

Roberto Pruzzo, ex calciatore di Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per presentare la sfida di domenica contro il Milan, soffermandosi a parlare anche di Luka Jovic: "Deve ringraziare la Fiorentina che gli ha permesso di far vedere anche al CT che è un giocatore vivo. Credo abbia commesso delle ingenuità. L'importante è che sia in linea con il comportamento che chiede la società. Se pensa di essere di passaggio, faccia il suo dovere e alla fine arrivederci e grazie. Esultanza con la Salernitana? Spero non fosse solo di facciata".

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