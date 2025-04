Pruzzo: “La Fiorentina deve evitare di giocare la Conference anche il prossimo anno, bisogna alzare l’asticella”

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo che ha detto la sua riguardo alla sfida di giovedì dei viola in Slovenia valida per l’andata dei Quarti di Conference: “I giocatori vengono pagati per giocare ed è giusto che si guadagnino lo stipendio, però in questo momento farei giocare chi è più riposato e non chi è più forte perché siamo nei momenti finali della stagione e la freschezza vale tanto. Non cambierei Kean che continuerei a far giocare così come il portiere che deve essere sempre lo stesso anche giovedì in Conference. Palladino deve essere bravo a scegliere i giocatori più motivati e non chi già ha la testa altrove perché magari vuole andarsene o sa già che non rientrerà nei piani futuri, spero che sia l’ultimo anno di Conference e che dal prossimo anno si giochi per qualcosa di più importante.”